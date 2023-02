Vastgoedmiljonair over Nyck de Vries: ‘Ontkomen helaas niet aan rechtszaak’

In het kort geding gaat het alleen om de informatieplicht. Schothorst wil de contracten inzien van De Vries, komend seizoen Formule 1-coureur namens AlphaTauri, tussen 2018 en 2022. Hij leende de coureur in april 2018 250.000 euro. In de daaropvolgende jaren betaalde De Vries 3 procent rente per jaar en moest hij volgens afspraak ook de helft van zijn Formule 1-inkomsten afstaan.

De lening zou na 2022 komen te vervallen, als De Vries dan nog geen Formule 1-coureur zou zijn. Daarover verschillen beide partijen van mening. De Vries maakte als vervanger van Alex Albon in 2022 zijn debuut tijdens de Italiaanse Grand Prix, maar stelt dat een rol als reserve- en testcoureur (bij Mercedes) heel wat anders is dan een vast stoeltje in de koningsklasse. Schothorst is het daar niet mee eens. Als de lening door zou lopen, zou de investeerder komend seizoen dus ook recht hebben op vijftig procent van de F1-inkomsten van de coureur.

De Vries’ advocaat Jeroen Bedaux stelde woensdag tegenover De Telegraaf dat de coureur heeft aangeboden om de 250.000 euro terug te betalen, naast de bijna 190.000 euro die hij de afgelopen jaren al heeft overgemaakt. Dat aanbod is afgeslagen. Schothorst bevestigt ook dat hij met Investrand op korte termijn een bodemprocedure zal starten. De Amsterdamse rechtbank doet op 3 februari uitspraak in het kort geding.

,,Laat ik vooropstellen dat ik het fantastisch vind voor Nyck dat hij succesvol is geworden als Formule 1-coureur en dat er in augustus twee Nederlandse coureurs aan de start staan van de Dutch Grand Prix”, stelt Schothorst. ,,We hebben in de carrière van De Vries geïnvesteerd op een cruciaal moment en toen niemand anders dat meer wilde doen. We verschillen nu van mening over de uitleg van de overeenkomst die we destijds met elkaar zijn aangegaan. Dat soort dingen gebeuren en daardoor ontkomen we er helaas niet aan de zaak aan de rechter voor te leggen. We hadden dat echt liever anders gezien, maar dat neemt niet weg dat ik als autosportfan Nyck al het mogelijke succes wens in het vervolg van zijn carrière.”