Giakoumakis speelt opmerkelijke hoofdrol bij overwinning VVV

VVV-spits Georgios Giakoumakis speelde een opvallende rol. De Griek miste een strafschop, veroorzaakte een strafschop en maakte uiteindelijk de winnende treffer. Giakoumakis, goed voor zeven Eredivisie-doelpunten, kreeg in de eerste helft de bal vanaf elf meter niet langs doelman Koen Bucker. Niet veel later scoorde Heracles wel via een geplaatst schot van Silvester van der Water.

Elleboogstoot

Jafar Arias en Vito van Crooij brachten VVV aan de leiding in de tweede helft. De bezoekers uit Almelo stonden toen al met tien man op het veld na een met rood bestrafte elleboogstoot van Adrian Szöke op slag van rust. Toch kwam Heracles in ondertal langszij. Giakoumakis veroorzaakte een strafschop, die Rai Vloet koeltjes benutte: 2-2. In de slotfase werd de Griekse spits toch nog de gevierde man met de winnende treffer.

De zege is de eerste overwinning voor VVV in eigen huis sinds de 0-13 nederlaag tegen Ajax. De ploeg van De Koning heeft nu acht punten, evenveel als Heracles.

