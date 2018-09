'Lyon is geen Real Madrid'

„Afgelopen zomer had ik de mogelijkheid om mezelf te laten verhuren, maar ik heb daar uiteindelijk toch vanaf gezien”, aldus Tanko. „Ik weet gewoon dat ik goed genoeg ben om te spelen en heb het bovendien erg naar m’n zin bij AZ. We hebben een geweldige spelersgroep met allemaal jonge en aardige gasten. En hoewel ik nog steeds tussen de basis en reservebank pendel, ben ik ontzettend blij dat ik weer tot de selectie van het eerste behoor. Met wilskracht en doorzettingsvermogen kun je een heel eind komen; dat is gebleken.”

Tegen Lyon verschijnt Tankovic, die tegen SC Heerenveen (1-2) opnieuw een belangrijke goal maakte, hoogstwaarschijnlijk weer aan de aftrap. „Lyon is een grote club, maar het is geen Real Madrid en ze hebben een wisselvallige periode achter de rug. Het zal moeilijk zat worden, maar we hebben een goed plan om ze te bestrijden. Of een doelpunt van mij daar onderdeel van uitmaakt? Dat zie je donderdag wel!”