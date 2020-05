Timon Wellenreuther kondigt vertrek bij Willem II aan

Wellenreuther kwam eerder uit voor Karlsruher SC, Schalke 04 en Mallorca. Medio 2017 streek hij in Tilburg neer. Met Willem II haalde hij vorig seizoen de bekerfinale en plaatste hij zich in het afgelopen seizoen voor Europees voetbal. „Daar ben ik heel trots op”, liet Wellenreuther weten.

De 24-jarige Wellenreuther geeft aan dat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière. Hij wilde nog niet zeggen bij welke club hij nu het doel gaat verdedigen. Mogelijk keert hij terug bij een club in de Bundesliga. „Dat zal in de komende weken duidelijk worden”, schrijft de jonge Duitser.

Het contract van Wellenreuther loopt van de zomer af dus hij kan transfervrij weg uit Tilburg.