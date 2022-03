Club is blij voor topspeelster, maar gaat Nederlandse ook missen WK-heldin Lois Abbingh in verwachting van eerste kind

Lois Abbingh en haar vriend Joost Lieder delen trots het nieuws. Ⓒ Instagram

Lois Abbingh is in verwachting van haar eerste kind. Dat bevestigt de speelster die Oranje met de winnende treffer aan de wereldtitel hielp in 2019 op de website van haar Deense club Odense Handbold. De Groningse zal in oktober bevallen en mist dus het EK, dat een maand later wordt gehouden.