Melissa Wijfje naar ploeg van trainer Anema

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaatsen: Melissa Wijfje maakt overstap naar ploeg van trainer Anema

15:00 uur Melissa Wijfje schaatst vanaf komend seizoen voor Team Zaanlander, waar Jillert Anema trainer is. De 25-jarige allroundster komt over van Team IKO.

Wijfje ondertekende vorig jaar april een contract tot en met de Olymische Spelen van 2022 bij Team IKO, maar de samenwerking werd niet wat beide partijen ervan verwachtten. "Ik denk dat de invulling bij Team Zaanlander beter past richting mijn specialismes", zegt Wijfje, die in een team terechtkomt met onder anderen Irene Schouten, Elisa Dul, Marijke Groenewoud en Maaike Verweij.

Voetbal: Hege Riise coacht Britse vrouwen op Spelen

14:32 uur De Britse voetbalploeg die komende zomer uitkomt op het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen in Japan wordt gecoacht door de Noorse oud-voetbalster Hege Riise. Riise volgde in januari al Phil Neville op als bondscoach van de Engelse vrouwenploeg. Op de Spelen leidt zij de ploeg die bestaat uit voetbalsters uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Riise werd benoemd nadat Neville voortijdig was opgestapt om bij Inter Miami aan de slag te gaan. Ze is de bondscoach van Engeland tot Sarina Wiegman die taak na de Olympische Spelen overneemt.

Riise (51) won met Noorwegen het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen in 2000. Ze is 188-voudig international van haar land. Als assistent-trainer beleefde ze in 2012 de olympische titel van de Verenigde Staten.

D’hoore wint openingsrit Healthy Ageing Tour

13:58 uur De Belgische wielrenster Jolien D’hoore heeft woensdag de openingstetappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen, de driedaagse rittenkoers in Nederland. De renster van SD Worx was na 126 kilometer in Assen de snelste in de sprint.

D’hoore hield de Britse Alice Barnes en de Nederlandse Karlijn Swinkels achter zich. De massasprint werd ontsierd door een valpartij van Lorena Wiebes, de Nederlandse favoriete.

Voor D’hoore (30) was het de eerste zege in haar afscheidsseizoen. Donderdag start ze in de leiderstrui in de tweede etappe, een individuele tijdrit over 14 kilometer.

Voetbal: Manchester City en Mönchengladbach opnieuw naar Boedapest

12.42 uur: Ook de return van het duel uit de Champions League tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach wordt volgende week dinsdag in Boedapest gespeeld. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA woensdag bevestigd.

Het eerste duel tussen beide teams werd niet in Mönchengladbach gespeeld omdat er een reisverbod gold voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Daarop weken beide teams uit naar Boedapest waar Manchester City met 2-0 won. Uit vrees voor de Britse variant van het coronavirus zouden spelers en staf van Borussia Mönchengladbach, wanneer ze in Engeland de return zouden spelen, erna in quarantaine moeten. Dat hoeft niet na een uitstapje naar de Hongaarse hoofdstad.

RB Leipzig en Liverpool speelden op 24 februari ook al in Boedapest, waar woensdag ook de return wordt afgewerkt.

Paardensport: Toppaard Van der Vleuten geblesseerd: Tokio niet meer haalbaar

12.08 uur: Springruiter Maikel van der Vleuten neemt de komende zomer niet met zijn toppaard Dana Blue deel aan de Olympische Spelen van Tokio. Het dier is op het concours in Doha de afgelopen week zwaar geblesseerd geraakt aan een knie. De combinatie gold als kandidaat voor een medaille in Japan.

„De veterinairen zijn Dana Blue nu aan het onderzoeken”, zegt Van der Vleuten. „Wat is het beste, een operatie of rust. Van vergelijkbare gevallen weten we dat paarden hiervan kunnen herstellen, in de zin dat ze niet meer kreupel zijn. Of een terugkeer op topniveau mogelijk is, valt nu heel moeilijk te zeggen.”

Het herstel van Dana Blue zal volgens de Brabantse ruiter zeker een jaar in beslag nemen. Met Dana Blue won hij het vorig seizoen meerdere wedstrijden in de zwaarste categorie. Van der Vleuten nam met Verdi deel aan de Olympische Spelen van 2012 (zilver in de landenwedstrijd) en 2016. Hij maakte met Verdi ook deel uit van de Nederlandse equipe die in 2014 de wereldtitel veroverde.

„Het was eigenlijk een heel ongelukkige val in Doha”, kijkt Van der Vleuten terug op het incident. „Een miscommunicatie, een onbenulligheidje met grote gevolgen. Het is helemaal verkeerd uitgepakt. Tokio is nu volkomen uitgesloten voor dit paard. Nee, het zit niet mee. Eerst corona, vervolgens het paardenvirus, nu dit. Alles komt tegelijk, maar we proberen verder te kijken. Het belangrijkste is nu dat het dier de beste zorg krijgt. Daar zijn we mee bezig.”

Van der Vleuten hoopt zich nog wel met een andere paard voor Tokio te kwalificeren. Met Beauville Z heeft de ruiter nog een belangrijke troef. Met dat dier won hij vorig seizoen de Grote Prijs van Aken. „We zijn op de goede weg”, aldus Van der Vleuten.

Vooralsnog zijn er weinig mogelijkheden voor ruiters om wedstrijden te rijden. Vanwege de uitbraak van een besmettelijk paardenvirus heeft de FEI tot eind maart in tien Europese landen internationale wedstrijden verboden. De nationale federatie KNHS heeft voor april ook al het Nederlandse kampioenschap voor springruiters uitgesteld.

Wielrennen: Kragh Andersen verlaat Parijs-Nice met rugproblemen

11.25 uur: Søren Kragh Andersen gaat woensdag in Parijs-Nice niet meer van start voor de vierde etappe. De nummer 6 uit het klassement heeft last van zijn rug en wil zich sparen voor de komende voorjaarsklassiekers.

Kragh Andersen, bij Team DSM ploeggenoot van onder anderen Cees Bol, werd dinsdag nog vijfde in een individuele tijdrit. De Deen brak vorig jaar definitief door met twee ritzeges in de Tour de France en tijdritwinst in zowel Parijs-Nice als de Binckbank Tour.

De vierde etappe gaat woensdag over 187,6 kilometer van Chalon-sur-Saone naar Chiroubles. Bol won maandag de tweede rit in een massasprint.

Wielrennen: KNWU wil met ’Super WK’ 100-jarig bestaan vieren

10.04 uur: Wielerbond KNWU wil met het organiseren van een WK voor alle fietsdisciplines in 2027 het dan honderdjarige bestaan een extra feestelijk tintje geven. Dinsdag kwam via het gemeentebestuur van Arnhem naar buiten dat Gelderland is gepeild om dit zogenoemde Super WK te organiseren. De KNWU meldt woensdag dat ook de provincie Noord-Brabant bij het plan betrokken is. Eind maart wil de KNWU bij de internationale wielrenunie UCI een eerste voorstel indienen.

In 2023 is Glasgow de eerste gastheer voor het toernooi dat eens in de vier jaar gehouden zal worden. Vrijwel alle fietsdisciplines komen aan bod in de Schotse stad, variërend van wegwielrennen, BMX, mountainbiken, baanwielrennen tot para-cycling.

„Dit evenement heeft een zeer groot internationaal bereik met vijftien WK’s en bijbehorende fans over de hele wereld”, zegt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU. „Daarbij komt dat de KNWU honderd jaar bestaat in 2027. Dat is een mijlpaal die we groots willen vieren met de komst van deze wereldtitelstrijd. Nederland is een fietsland bij uitstek. Voor de betrokken provincies en steden is dit natuurlijk een unieke kans om zich nog beter te positioneren als wielerprovincie met als doel sportieve, maatschappelijke en economische impact.”

Eind maart zal de KNWU de eerste versie van het zogenoemde bidboek indienen bij de UCI, waarna gesprekken volgen. In juli 2021 wordt het definitieve bid ingediend, in september volgt een besluit van de UCI. De KNWU, Sportcentrum Papendal en TIG Sports zijn de initiatiefnemers die de provincies Gelderland en Noord-Brabant bereid hebben gevonden aan hun plannen mee te werken.

Voetbal: Kosovo dreigt duel met Spanje na ’provocatie’ te boycotten

10.02 uur: Het is nog niet duidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijd tussen de voetbalteams van Spanje en Kosovo op 31 maart doorgaat. Kosovo dreigt het duel te boycotten omdat het land vindt dat Spanje provoceert. Spanje erkent Kosovo niet als onafhankelijk land en de Spaanse voetbalbond RFEF omschreef Kosovo op Twitter als „het territorium Kosovo.” De Kosovaarse voetbalbond noemt die benaming „een provocatie.”

„Kosovo is een onafhankelijk land dat sinds mei 2016 erkend wordt door de meeste democratische en ontwikkelde landen binnen de UEFA en FIFA. We vinden dit een onacceptabele reactie van Spanje en hebben meteen contact opgenomen met de Spaanse voetbalbond. We verwachten een snelle reactie. Als ze niet op ons reageren, zijn we genoodzaakt ons recht te zoeken bij de UEFA”, aldus de voetbalbond van Kosovo.

De onafhankelijkheid van Kosovo is al jaren een gevoelig punt voor Spanje. Met de explosieve situatie in Catalonië in het achterhoofd weigerde Spanje tot dusverre de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen.

Voetbal: Beroemde stadion Maracanã in Rio wordt vernoemd naar Pelé

09.29 uur: Het wereldberoemde stadion Maracanã in Rio de Janeiro krijgt een nieuwe naam. Het bestuur van de stad heeft besloten het om te dopen tot het stadion Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele, vernoemd naar de inmiddels 80-jarige oud-voetballer Pelé.

„Het is een waardig eerbetoon aan een man die over de hele wereld wordt erkend voor zijn nalatenschap voor het Braziliaanse voetbal en voor de bijbehorende diensten aan ons land”, aldus de beleidsmakers. Rei’ betekent ’koning’ in het Portugees.

Pelé, wiens volledige naam Edson Arantes do Nascimento is, speelde vaak in Maracanã en maakte daar in 1969 het duizendste doelpunt uit zijn loopbaan, tijdens het duel tussen Santos en Vasco da Gama.

Maracanã was een van de stadions tijdens de WK’s van 1950 en 2014 en ook werd het gebruikt voor de opening van de Olympische Spelen in 2016.

Voetbal: Mönchengladbach gaat voor trainer Glasner van Wolfsburg

07.25 uur: Borussia Mönchengladbach wil Oliver Glasner aanstellen als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt de krant Bild woensdag. Glasner is nu nog coach van VfL Wolfsburg, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2022. Wolfsburg doet het onder zijn leiding, met de derde plaats in de Bundesliga, prima.

Marco Rose is nu nog trainer van Borussia Mönchengladbach. Hij gaat vanaf komend seizoen aan de slag bij Borussia Dortmund.

De 46-jarige Glasner is bezig aan zijn tweede seizoen bij Wolfsburg.

Voetbal: Coach Gerrard: Liverpool is mijn droomclub

07.16 uur: Coach Steven Gerrard van de nieuwe Schotse kampioen Rangers heeft zich op tv-zender ITV laten ontvallen dat het een droom van hem is om ooit Liverpool te mogen coachen. Maar, zo voegde hij er meteen aan toe, „ik hoop dat Jürgen Klopp nog enkele jaren blijft.”

Gerrard, een icoon van Liverpool, leidde het Schotse Rangers afgelopen weekeinde naar de eerste Schotse titel in tien jaar tijd. Nu de dolende titelhouder naar de achtste plaats is weggezakt in de Premier League, valt de naam van de ex-middenvelder steeds vaker als hoofdcoach.

Een rentree van Gerrard op Anfield als trainer lijkt echter voorlopig nog niet aan de orde. Liverpool en de Duitser Klopp zijn contractueel nog drie jaar aan elkaar gebonden, al weet je het natuurlijk nooit hoe het loopt in de voetballerij. De naam van Klopp ging meteen ook al rond als opvolger van de Duitse bondscoach Joachim Löw, die dinsdag aankondigde dat hij na het EK komende zomer vertrekt.

„Ik hou van Klopp”, zei Gerrard. „De fans willen mij op dit moment, maar wensen ook dat Klopp doorgaat, en daar sta ik helemaal achter. We zouden hier zelfs niet over moeten praten, want hij is een van de beste managers die er is. Ik hoop dat hij nog enkele jaren blijft. Natuurlijk is Liverpool mijn club en is het een droom om er ooit coach te worden, maar nu nog niet. Wie zegt dat ik daar ooit goed genoeg voor ben? Op dit moment moeten we in de eerste plaats Jürgen respecteren.”