Voetbal: Mönchengladbach gaat voor trainer Glasner van Wolfsburg

07.25 uur: Borussia Mönchengladbach wil Oliver Glasner aanstellen als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt de krant Bild woensdag. Glasner is nu nog coach van VfL Wolfsburg, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2022. Wolfsburg doet het onder zijn leiding, met de derde plaats in de Bundesliga, prima.

Marco Rose is nu nog trainer van Borussia Mönchengladbach. Hij gaat vanaf komend seizoen aan de slag bij Borussia Dortmund.

De 46-jarige Glasner is bezig aan zijn tweede seizoen bij Wolfsburg.

Voetbal: Coach Gerrard: Liverpool is mijn droomclub

07.16 uur: Coach Steven Gerrard van de nieuwe Schotse kampioen Rangers heeft zich op tv-zender ITV laten ontvallen dat het een droom van hem is om ooit Liverpool te mogen coachen. Maar, zo voegde hij er meteen aan toe, „ik hoop dat Jürgen Klopp nog enkele jaren blijft.”

Gerrard, een icoon van Liverpool, leidde het Schotse Rangers afgelopen weekeinde naar de eerste Schotse titel in tien jaar tijd. Nu de dolende titelhouder naar de achtste plaats is weggezakt in de Premier League, valt de naam van de ex-middenvelder steeds vaker als hoofdcoach.

Een rentree van Gerrard op Anfield als trainer lijkt echter voorlopig nog niet aan de orde. Liverpool en de Duitser Klopp zijn contractueel nog drie jaar aan elkaar gebonden, al weet je het natuurlijk nooit hoe het loopt in de voetballerij. De naam van Klopp ging meteen ook al rond als opvolger van de Duitse bondscoach Joachim Löw, die dinsdag aankondigde dat hij na het EK komende zomer vertrekt.

„Ik hou van Klopp”, zei Gerrard. „De fans willen mij op dit moment, maar wensen ook dat Klopp doorgaat, en daar sta ik helemaal achter. We zouden hier zelfs niet over moeten praten, want hij is een van de beste managers die er is. Ik hoop dat hij nog enkele jaren blijft. Natuurlijk is Liverpool mijn club en is het een droom om er ooit coach te worden, maar nu nog niet. Wie zegt dat ik daar ooit goed genoeg voor ben? Op dit moment moeten we in de eerste plaats Jürgen respecteren.”