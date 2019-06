Feyenoord onderneemt geen actie en laat Clasie gaan

Jordy Clasie Ⓒ Hollandse Hoogte

Het transfergeweld in de Eredivisie gaat losbarsten. Na Ajax is ook AZ actief om het elftal voor het seizoen 2019-2020 te versterken. Daarbij is Jordy Clasie target nummer één voor de Alkmaarders, die zich ook willen kwalificeren voor groepsfase van de Europa League.