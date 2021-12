Premium Het beste van De Telegraaf

Jorrit Bergsma zet deur naar achtervolgingsploeg op kier

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Jorrit Bergsma. Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - Nu Jorrit Bergsma zich heeft geplaatst voor de olympische 5 en 10 kilometer, sluit hij deelname aan de ploegenachtervolging ook niet uit. Dat is opmerkelijk, want een kleine acht jaar geleden was deze stilist uit Friesland na een heuse rel helemaal klaar met dit teamonderdeel. „Dat is toch een litteken in mijn carrière”, zegt hij dinsdag in Thialf na een vlekkeloze 10 kilometer.