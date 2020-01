FA Cup: Kunnen Tottenham en Newcastle deceptie voorkomen?

Op deze dinsdagavond komen er twee Premier League-ploegen in actie: Newcastle United en Tottenham Hotspur.

Newcastle speelde gelijk (1-1) tegen Rochdale, die uitkomt in de League One - het derde niveau in Engeland. In eigen huis moeten de Magpies een deceptie zien te voorkomen.

Later op de avond (21.05 uur) is het de beurt aan de formatie van José Mourinho. Spurs kwam op bezoek bij Middlesbrough, actief in het Championship - een niveau lager dan de Premier League - niet al te best voor de dag. Boro kwam nog op voorsprong, maar uiteindelijk wist Lucas Moura de Londense club te redden van een vroege FA Cup-exit.

Programma & uitslagen

20.45 uur: Blackpool - Reading

20.45 uur: Conventry - Bristol Rovers

20.45 uur: Newcastle - Rochdale

20.45 uur: Shrewsbury - Bristol City

21.05 uur: Tottenham - Middlesbrough

Manchester United kwam op bezoek bij Wolves niet verder dan een bloedeloos gelijkspel. Sterker nog, met de 0-0 deed de thuisploeg zichzelf te kort. The Red Devils komen woensdagavond weer in actie, om zich te plaatsen voor de vierde ronde van de FA Cup.

20.45 uur: Manchester United - Wolverhampton

20.45 uur: Carlisle - Cardiff