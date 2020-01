FA Cup: Tottenham moeizaam door

Op de dinsdagavond kwamen er twee Premier League-ploegen in actie: Newcastle United en Tottenham Hotspur.

Newcastle

Newcastle speelde zijn eerste duel met Rochdale, uitkomend in de League One - het derde niveau in Engeland - gelijk (1-1). In eigen huis moesten de Magpies een deceptie zien te voorkomen en dat lukte zonder al te veel moeite. De Premier League-club, waar Jetro Willems de gehele wedstrijd op de bank bleef, was met 4-1 te sterk voor Rochdale.

Tottenham

Later op de avond was het de beurt aan de formatie van José Mourinho. Een week eerder kwam Spurs op bezoek bij Middlesbrough, actief in het Championship - een niveau lager dan de Premier League - niet al te best voor de dag. Boro kwam zelfs op voorsprong, maar uiteindelijk wist Lucas Moura de Londense club te redden van een vroege FA Cup-exit.

In eigen huis stevende Tottenham af op een monsterzege. Na een kwartier stond de thuisploeg door treffers van Giovani Lo Celso en Erik Lamela met 2-0 voor. In de Engelse hoofdstad bleef het echter bij die twee goals, al kwam Middlesbrough in de slotfase nog wel terug tot 2-1. Tottenham had moeite met zijn tegenstander, maar bekert wel verder in het FA Cup-toernooi.

Programma & uitslagen

20.45 uur: Blackpool - Reading 0-2

20.45 uur: Conventry - Bristol Rovers 3-1

20.45 uur: Newcastle - Rochdale 4-1

20.45 uur: Shrewsbury - Bristol City 1-0

21.05 uur: Tottenham - Middlesbrough 2-1

Manchester United kwam op bezoek bij Wolves niet verder dan een bloedeloos gelijkspel. Sterker nog, met de 0-0 deed de thuisploeg zichzelf te kort. The Red Devils komen woensdagavond weer in actie om zich te plaatsen voor de vierde ronde van de FA Cup.

20.45 uur: Manchester United - Wolverhampton

20.45 uur: Carlisle - Cardiff