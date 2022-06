VIDEO Kyrgios spuugt (!) naar Wimbledon-toeschouwer om zege te vieren

Het begon al na twaalf minuten. Kyrgios was woest op een lijnrechter na een call over een bal die al dan niet uit was en sloeg een bal de tribune in. Waarna hij met de umpire begon te discussiëren.

„Heeft er vandaag al iemand met haar gesproken?”, vroeg de Australiër zich af. „Waarom doet ze dit? Niemand is hierheen gekomen om haar iets te zien doen, niemand. Jij hebt fans, maar zij niet. Wat heb ik in godsnaam verkeerd gedaan? In het midden van een wedstrijd loopt ze ineens op jou af, omdat ze een verklikker is.”

Geen respect

Kyrgios speelde bovendien tegen een Engelsman en dus stond het publiek niet aan zijn kant. Tot frustratie van de nummer 40 van de wereld.

„Je moet het ze zeggen”, klaagde hij bij de umpire. „Ze tonen geen enkele vorm van respect. Het gaat hier over toeschouwers die geld betaald hebben om ons te zien spelen. Laat ze verwijderen, aub.! Ik ga zo toch ook niet naar hun werk of hen in hun gezicht iets toeroepen wanneer ze s*** aan het scannen zijn in de supermarkt? Oh boooo, ja nu denkt iedereen dat je slecht bent! Zeg ik dat, doe ik dat? Ze hebben het recht niet, dus waarom blijft dit gebeuren!?”

Spuugincident

En dan was er ook nog… het spuugincident. Kyrgios tufte voor het oog van het publiek en de camera richting een toeschouwer. Een actie die hem een stevige boete kan opleveren, maar eentje die hij niet ontkende. Integendeel.

Bekijk hieronder de beelden van het spuugincident:

Bron: discovery+

„Klopt. Ik spuugde richting een respectloos persoon. Dat zou ik niet doen naar iemand die mij steunt”, aldus Kyrgios op de persconferentie na de wedstrijd. „Ik krijg te maken met veel haat en negativiteit, dus ik vind niet dat ik die persoon iets schuldig ben. Op het moment dat de wedstrijd afgelopen was, draaide ik me richting hem. Hij was er niet om ook maar iets van steun te uiten, voor niemand. Hij wilde gewoon de boel opjutten. Oké, maar dan doe ik hetzelfde.”