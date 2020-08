Geen revanche voor Bosz en Sinkgraven in Europa League

En daarmee is het seizoen afgelopen voor Bayer Leverkusen, dat in de Bundesliga naast Champions League-voetbal greep en gehoopt had zich via Europa League-winst alsnog voor dat toernooi te kwalificeren.

Bekijk ook: VAR redt Daley Sinkgraven in kwartfinale Europa League

Waar Leverkusen nog wel afrekende met Rangers FC in de return van de achtste finales, was Inter duidelijk de bovenliggende partij, al bleef het lang spannend, omdat de Italianen verzuimden het krachtsverschil in een grotere marge uit te drukken.

Sinkgraven ontsnapt

Inter begon met veel power aan de wedstrijd in Düsseldorf. In de eerste helft dreigde Bayer Leverkusen overlopen te worden door Inter. Romelu Lukaku ging bij de stand van 2-0 alleen op Leverkusen-doelman Hradecky af, maar de Finse doelman redde in de één-op-éénsituatie en hield zijn ploeg in de wedstrijd. Meteen daarna kwam Leverkusen terug in de wedstrijd door de 2-1 van sterspeler Kai Havertz.

De marge dreigde snel weer twee in het voordeel van Inter te worden, toen de Spaanse arbiter Carlos Del Cerro Grande de bal op de stip legde, nadat Sinkgraven de bal onbedoeld op de schouder had gekregen. Het zou een onterechte penalty zijn geweest, maar waar de VAR afgelopen weekend in de Champions League enkele malen niet functioneerde, werd de Spanjaard ditmaal wel naar de kant geroepen en de penalty geannuleerd. Lukaku stond al achter de bal, klaar om zijn volgende te maken.

Recordreeks Lukaku

Lukaku had eerder al voor de 2-0 getekend en wist tegen Bayer Leverkusen voor de negende opeenvolgende Europa League-wedstrijd het doel te vinden, een absoluut record.

Het krachtmens was veel te sterk in een lijf-aan-lijfgevecht met de jonge verdediger Tapsoba en scoorde uit de draai. De Belg had ook een groot aandeel in de 1-0. Lukaku zette goed door en leek te gaan scoren, maar Sinkgraven wist zijn inzet nog net te blokken, waarna Nicolo Barella wel de openingsgoal wist te maken.

Romelu Lukaku heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Na rust waren de beste kansen nog steeds voor Inter, maar wist Leverkusen wel beter in de wedstrijd te komen, waardoor het spannend bleef. De Italianen vertrouwden verder op de ijzersterke defensie. Inter incasseerde dit seizoen van alle ploegen in de Serie A de minste tegengoals en was tot de confrontatie in Düsseldorf vijf duels zonder tegengoal gebleven.

Goede invalbeurt Eriksen

Inter-trainer Antonio Conte liet in de slotfase Christian Eriksen invallen. De oud-speler van Ajax en Tottenham Hotspur liet mooie dingen zien en stond aan de basis van enkele prima aanvallen, maar het vizier van de Inter-spelers stond niet meer op scherp, zodat het tot het laatst spannend bleef. Vlak voor het einde werd voor de tweede keer een penalty teruggedraaid omdat er aanvallend hands werd gemaakt door Internazionale. De overtreding op Eriksen deed er daarom niet meer toe.

Prijzen jaren geleden

De Inter-defensie met de degelijk spelende De Vrij hield aan andere kant stand, zodat Inter nog twee zeges verwijderd is van de eerste hoofdprijs sinds de Italiaanse beker in 2011 en de eerste Europese trofee sinds de Champions League-winst in 2010.