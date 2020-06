Video: Waanzinnige solo Lionel Messi helpt FC Barcelona aan zege

Barcelona, met Frenkie de Jong uit voorzorg 90 minuten op de bank, kwam op voorsprong door de jonge aanvaller Ansu Fati. Met een knappe schuiver in de 42e minuut schoot hij de Catalanen op 1-0.

Na rust leek Antoine Griezmann eindelijk weer eens doel te treffen, maar de goal van de Fransman werd afgekeurd. Niet veel later werd het alsnog 2-0, en hoe.

Messi slalomde langs vier man, terwijl er steeds een overtreding op hem werd gemaakt. Het deerde de Argentijnse dribbelkoning niet, want hij bleef aan de bal. Pas binnen de zestienmeter kon hij afgestopt worden: strafschop. Messi ging zelf achter de bal staan: 2-0.

Bekijk hier de solo van Messi:

Voor de aanvoerder was het zijn 699e treffer in zijn carrière: 629 doelpunten voor Barça en 70 goals voor Argentinië. Messi scoorde in die ongekende reeks 89 keer van elf meter. Hij staat dit seizoen in La Liga nu op 21 treffers.

Barcelona heeft nu vijf punten meer dan Real Madrid. De nummer 2 van de ranglijst treedt donderdag thuis aan tegen Valencia, de ploeg van doelman Jasper Cillessen.

Barcelona speelt vrijdag alweer uit tegen nummer 3 Sevilla, de club van aanvaller Luuk de Jong.