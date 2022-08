Premium Buitenland

Honkbalkamp biedt jonge Chinezen een toekomst

De tijd dat buitenlanders massaal Chinese vondelingen adopteren is voorbij. Chinese programma’s zoals Angel Baseball Base bieden kansarme kinderen, naast een opleiding en een dak boven hun hoofd, ook een toekomst. „China is sterker geworden en we kunnen nu zelf voor onze kinderen zorgen.”