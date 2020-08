Formule 1-team Renault trekt protest tegen Racing Point in

Renault was het team dat dit seizoen na de tweede race in Oostenrijk protesteerde tegen de zogenaamde brake ducts van Racing Point, de luchthappers bij de remmen aan de achterkant. Die zouden een kopie zijn van de Mercedes van vorig jaar.

Racing Point is daarop uiteindelijk bestraft met vijftien WK-punten in mindering en een boete van 400.000 euro, maar kan dit seizoen wel op deze manier blijven doorrijden volgens autosportfederatie FIA. Dit omdat alleen het sportieve reglement zou zijn overtreden en niet de technische regels.

Ferrari en Renault gingen daarop in beroep, terwijl Racing Point op zijn beurt ook woest was over de uitgedeelde sanctie. Renault heeft nu besloten zich alsnog terug te trekken. Het Franse team laat weten de zaak nu achter zich te laten, nadat onlangs het zogeheten Concorde Agreement tussen alle teams is gesloten. Ook heeft de FIA al laten weten dat vanaf 2021 de regels dusdanig worden aangepast, dat regelrechte kopieën van (eerdere) auto’s niet meer mogelijk kunnen zijn.