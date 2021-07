Anna Kiesenhofer prijst ’uiterst sportieve’ Annemiek van Vleuten: ’Chapeau’

Waar Van Vleuten op haar Instagram-account een foto van haarzelf met de zilveren plak plaatste, reageerde Kiesenhofer als volgt: „Ik had bij de huldiging geen idee dat er bij jullie zoveel verwarring was geweest over de einduitslag. Jouw reactie op mij was zo professioneel en vriendelijk ondanks de grote teleurstelling. Chapeau.”

Van Vleuten dacht zondag dat ze de gouden medaille had gewonnen, maar had niet in de gaten dat de ontsnapte Kiesenhofer al eerder over de finish was gekomen, waardoor ze ’slechts’ zilver won.

De reactie van Anna Kiesenhofer op de post van Annemiek van Vleuten Ⓒ Screenshot Instagram Annemiek van Vleuten

