Gewezen droomkandidaat directie Edo Ophof ziet situatie bij Amsterdammers met lede ogen aan ’Ajax is op dit moment aangeschoten wild’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Jurriën Timber en Dusan Tadic praten na. Ⓒ ANP/HH

De titanenstrijd tussen Feyenoord en Ajax is altijd beladen, maar komende zondag (14.30 uur) misschien wel meer dan ooit tevoren. De Rotterdamse koploper hoopt zijn eeuwige rivaal uit Amsterdam, waar het zeer onrustig is, een mokerslag uit te delen in de titelstrijd. Voor de geplaagde ploeg van trainer Alfred Schreuder kan een zege in De Kuip juist de ommekeer betekenen. Het aftellen is begonnen. Vandaag: voormalig Ajacied Edo Ophof (63).