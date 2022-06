Premium Het beste van De Telegraaf

Herintreder bij Nederlands elftal moet in duel met Brobbey WK-selectie nog geen uitgemaakte zaak voor Vincent Janssen

Door Jeroen Kapteijns en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Vincent Janssen maakte tegen Wales na bijna vijf jaar zijn rentree in het Nederlands elftal. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Het zijn memorabele weken in het leven van Vincent Janssen. De Brabander viert vandaag zijn 28e verjaardag, stapte vorige week in het huwelijksbootje met zijn geliefde Talia en maakte tegen Wales na bijna vijf jaar zijn rentree in het Nederlands elftal. Later in de week hoopt Janssen zijn overgang van het Mexicaanse Monterrey naar Royal Antwerp FC, de club van technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel, af te ronden.