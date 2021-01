Man van Serena Williams woest op tennisbaas: ’Racistische en seksistische clown’

De 81-jarige voorzitter van de Roemeense tennisbond, ooit zelf nummer acht van de wereld bij de mannen, was eerder deze week te gast bij de Roemeense televisie. Daar kreeg Tiriac onder andere de vraag wat hij vindt van de intussen 39-jarige Serena Williams.

„Op haar leeftijd en met haar gewicht… Ze beweegt niet meer zo gemakkelijk als vijftien jaar geleden”, zei hij. „Serena was een sensationele tennisspeelster. Maar als ze een beetje fatsoen heeft, dan stopt ze ermee. Volledig, op alle vlakken.”

Het was niet de eerste keer dat de Roemeen commentaar had op de Amerikaanse legende met 23 grandslamoverwinningen op haar naam. „Met alle respect, maar ze is nu 36 jaar en weegt 90kg...”, zei Tiriac in 2018 tot ongeloof van Williams zelf. „Hij is een onwetende man”, zei ze toen.

Deze keer reageerde haar man op de uithaal van de ex-tennisser. „We zijn in 2021 en ik ga me niet inhouden als een racistische en seksistische clown mijn familie aanvalt”, aldus Ohanian.