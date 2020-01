Nyck de Vries wil critici overtuigen: ’Geef Formule E een kans’

,,Het is een kwestie van wennen. De Formule E wordt al veel meer geaccepteerd dan voorheen”, zegt Nyck de Vries. Ⓒ FORMULA E

AMSTERDAM - Plots gaat ook Nyck de Vries een flink aantal weekenden door het leven als afgekickte benzinejunk. De Formule 2-kampioen van vorig jaar is inmiddels ingeburgerd als coureur in de Formule E. Volgens de 24-jarige Fries barst het in de elektrische raceklasse van de voordelen, zelfs voor de meest doorgewinterde petrolhead.