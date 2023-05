Swiatek na moeizame start toch overtuigend verder in Parijs

De 21-jarige Swiatek verloor in de beginfase twee keer haar servicegame, maar brak zowel bij 2-1 als bij 3-2 direct terug. Nadat ze op 5-4 nogmaals een break had geplaatst, ging ze steeds beter spelen. In de tweede set, die maar 22 minuten duurde, verloor ze slechts zeven punten. Na een uur en 13 minuten maakte Swiatek het af met een forehandwinner.

„De eerste set was lastig en ik kan me niet herinneren dat ik in zulke winderige omstandigheden heb gespeeld”, aldus Swiatek. „Maar ik ben blij dat ik me er doorheen heb gevochten en in de tweede set beter heb gespeeld.”

Swiatek kan over anderhalve week haar vierde grandslamtitel veroveren en al haar derde in Parijs. Ze wist Roland Garros in 2020 en 2022 te winnen.