AS Roma verspeelt punten tegen laagvlieger Genoa

Manolo Portanova (m) van Genoa met AS Roma-speler Roger Ibanez (L). Ⓒ EPA

AS Roma heeft twee punten verloren in het thuisduel met Genoa. Beide clubs kwamen niet tot scoren in Stadio Olimpico (0-0). AS Roma staat zesde in de Serie A, Genoa blijft de nummer voorlaatst van de ranglijst.