Napoli herovert tweede plaats, basisklant Teun Koopmeiners onderuit met Atalanta

Victor Osimhen kopte na een klein uur een voorzet van Matteo Politano binnen en zette Napoli op voorsprong. Diep in blessuretijd maakte invaller Andrea Petagna er 0-2 van. Venezia stond toen nog maar kort met tien man op het veld. Tyronne Ebuehi had na ingrijpen van de VAR een rode kaart gekregen voor een overtreding op de Belg Dries Mertens.

Atalanta raakte door een nederlaag tegen het laaggeklasseerde Cagliari verder achterop bij de top 3. De ploeg uit Bergamo, met Teun Koopmeiners de hele wedstrijd in het veld, verloor thuis met 2-1. De Uruguayaanse oud-PSV'er Gastón Pereiro was twee keer trefzeker voor de Sardijnse ploeg. Jose Luis Palomino scoorde voor Atalanta, dat nog wel vierde staat in de competitie, maar een plaats zakt als Juventus zondagavond weet te winnen van Hellas Verona. Marten de Roon en Hans Hateboer bleven het gehele duel op de reservebank bij Atalanta.

Olivier Giroud helpt AC Milan aan zege op aartsrivaal Inter

Olivier Giroud heeft zich zaterdag immens populair gemaakt bij de fans van AC Milan. Met twee doelpunten hielp de 35-jarige Fransman, stand-in voor de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, zijn ploeg aan een 2-1-zege op stadgenoot en koploper Internazionale.

Denzel Dumfries leek de koploper al in de tiende minuut op voorsprong te zetten. De Oranje-verdediger kopte raak uit een voorzet van Ivan Perisic, maar de Kroaat had de bal in buitenspelpositie ontvangen. De thuisploeg was voor de rust veruit de betere. Dumfries verzuimde na een klein half uur vrij voor doelman Mike Maignan alsnog voor de 1-0 te zorgen. Perisic schoot in de 38e minuut dan toch raak: 1-0.

Olivier Giroud was goed voor twee treffers. Ⓒ REUTERS

Maar na rust zakte Inter terug. Nog leek er niets aan de hand tot een toevalstreffer van Giroud - de bal belandde in de 75e minuut per toeval voor de punt van zijn schoen - de stand in evenwicht bracht en de Fransman drie minuut later Stefan de Vrij uitkapte en opnieuw raak schoot. In blessuretijd moest AC Milan-verdediger Theo Hernández met rood naar de kant na een smerige overtreding op Dumfries.

Inter heeft 53 punten uit 23 duels, AC Milan volgt op 1 punt. Napoli heeft 49 punten uit 23 duels en gaat zondag nog op bezoek bij Venezia.

AS Roma verspeelt punten tegen laagvlieger Genoa

Eerder op de dag verloor AS Roma twee punten in het thuisduel met Genoa. Beide clubs kwamen niet tot scoren in Stadio Olimpico (0-0). AS Roma staat zesde in de Serie A, Genoa blijft de nummer voorlaatst van de ranglijst.

Manolo Portanova (m) van Genoa met AS Roma-speler Roger Ibanez (L). Ⓒ EPA

Beide ploegen eindigden het duel met tien man. Genoa verloor Leo Østigard in de 69e minuut met een rode kaart. Aanvaller Nicolò Zaniolo van AS Roma kreeg in blessuretijd een tweede gele kaart.

Albert Gudmundsson overgekomen van AZ, bleef de hele wedstrijd op de bank bij Genoa.

Bekijk hier de stand in de Serie A.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.