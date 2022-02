Olivier Giroud helpt AC Milan aan zege op aartsrivaal Inter

Denzel Dumfries leek de koploper al in de tiende minuut op voorsprong te zetten. De Oranje-verdediger kopte raak uit een voorzet van Ivan Perisic, maar de Kroaat had de bal in buitenspelpositie ontvangen. De thuisploeg was voor de rust veruit de betere. Dumfries verzuimde na een klein half uur vrij voor doelman Mike Maignan alsnog voor de 1-0 te zorgen. Perisic schoot in de 38e minuut dan toch raak: 1-0.

Maar na rust zakte Inter terug. Nog leek er niets aan de hand tot een toevalstreffer van Giroud - de bal belandde in de 75e minuut per toeval voor de punt van zijn schoen - de stand in evenwicht bracht en de Fransman drie minuut later Stefan de Vrij uitkapte en opnieuw raak schoot. In blessuretijd moest AC Milan-verdediger Theo Hernández met rood naar de kant na een smerige overtreding op Dumfries.

Inter heeft 53 punten uit 23 duels, AC Milan volgt op 1 punt. Napoli heeft 49 punten uit 23 duels en gaat zondag nog op bezoek bij Venezia.

AS Roma verspeelt punten tegen laagvlieger Genoa

Eerder op de dag verloor AS Roma twee punten in het thuisduel met Genoa. Beide clubs kwamen niet tot scoren in Stadio Olimpico (0-0). AS Roma staat zesde in de Serie A, Genoa blijft de nummer voorlaatst van de ranglijst.

Beide ploegen eindigden het duel met tien man. Genoa verloor Leo Østigard in de 69e minuut met een rode kaart. Aanvaller Nicolò Zaniolo van AS Roma kreeg in blessuretijd een tweede gele kaart.

Albert Gudmundsson overgekomen van AZ, bleef de hele wedstrijd op de bank bij Genoa.

