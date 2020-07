Jetro Willems ’mist een linksback’ bij PSV

Jetro Willems Ⓒ HH/ANP

Jetro Willems keek via een videostream mee met de eerste training van PSV. Daaronder reageerde hij al snel met ’ik zie iedereen behalve een linksback’. En stak daarbij zijn hand op. Of het een open sollicitatie is en er wellicht een hereniging in zit, is nu niet bekend. Voorlopig herstelt Willems nog langdurig van een kruisbandblessure.