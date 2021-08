Verrassende Lamont Jacobs gelinkt aan dopingonderzoek

Het Italiaans strafonderzoek, genaamd Operation Muscle Bound’, draait om Giacomo Spazzini. De eigenaar van een fitnesszaak werkte als sportdiëtist samen met Jacobs, maar wordt nu genoemd in het onderzoek naar fraude, gebruik en het dealen van drugs en handel in gestolen goederen. Spazzini zou dealen in anabole steroïden aan de hand van gestolen recepten.

Hij brengt door het onderzoek ook Jacobs in een lastig parket, want Spazzini was er als de kippen bij om zijn aandeel in de Jacobs’s overwinningen op te eisen.

Jacobs kust zijn gouden medaille. Ⓒ AFP

Samenwerking stopgezet

De entourage van Jacobs moest meteen ingrijpen en zette de samenwerking met de sportdiëtist stop zodra het strafonderzoek geopend werd. „Het onderzoek heeft dan ook geen betrekking tot Marcell, waardoor we er geen informatie over hebben”, verklaarde manager Marcello Magnani in The Times. Op de vraag of Jacobs ooit doping gebruikt heeft, antwoordde hij ook erg duidelijk: „Het antwoord is een categorisch ’nee’.”

Jacobs kroonde zich verrassend tot olympisch kampioen op de 100m en won met de Italiaanse estafetteploeg ook goud op de 4x100m.

