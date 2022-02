’Spotify wil hoofdsponsor én naamgever van stadion FC Barcelona worden’

Bijna 2,4 miljard euro wilde Ek bieden om Arsenal over te nemen van Stan Kroenke, maar de Amerikaanse zakenman liet weten dat zijn club niet te koop is. Spotify wil zich nu op een andere manier profileren in het Europese topvoetbal.

Volgens De Catalaanse radiozender RAC1 wil Spotify vanaf volgend seizoen hoofdsponsor worden van de noodlijdende Catalaanse club. Het zou een deal van drie jaar voorbereiden, waarbij de Catalaanse club jaarlijks 93,3 miljoen euro opstrijkt. In ruil daarvoor wil Spotify op de wedstrijd- en trainingsshirts van zowel de mannen- als de vrouwenploeg prijken en de naamrechten van het stadion, Camp Nou, verwerven.

FC Barcelona had tot 2006 geen shirtsponsor, maar gaf toen Unicef een plaatsje op het beroemde rood-blauwe tenue. Tot 2017 werd Barça gesponsord door Qatar Airways en sindsdien heeft Rakuten de rol van shirtsponsor overgenomen.

De deal met Rakuten loopt na dit seizoen af en dus is het speculeren over welke naam voortaan op het Barça-shirt zal staan. Spotify zou dus een van de kandidaten zijn.

Bron: RAC1/Het Nieuwsblad

