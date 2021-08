Premium Het beste van De Telegraaf

Beleidsbepalers moeten zich diep schamen Na eerdere drama’s krijgt Matthijs Büchli op Spelen schandalige uitsluiting voor kiezen

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De Spelen van Matthijs Büchli zitten erop. Hij gaat naar huis met een keer goud, dankzij winst op de teamsprint. Ⓒ HH/ANP

Juist in Japan, het land waar hij zich zo thuisvoelt, had Matthijs Büchli vooral wind tegen. Het begon vrijwel direct na de grote euforie van de gouden teamsprint, toen de baansprinter een verbaal gevecht moest voeren om eveneens zijn dik verdiende olympische plak te ontvangen. Vervolgens zag hij zijn vriendin Laurine van Riessen na een keiharde val tijdens de keirin in het ziekenhuis belanden, om twee dagen later zelf op datzelfde onderdeel genaaid te worden door de jury.