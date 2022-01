Nigeria naar volgende ronde, Mo Salah bezorgt Egypte zege in Afrika Cup

Nigeria leidde halverwege met 2-0 na doelpunten van Samuel Chukwueze en Taiwo Awoniyi. Kort na rust maakte Moses Simon er 3-0 van, waarmee het duel beslist was. Walieldin Khidir benutte namens Sudan nog een penalty.

Bij Nigeria speelde captain William Troost-Ekong, die een Nederlandse moeder heeft, de hele wedstrijd. Sparta-keeper Maduka Okoye stond op doel.

William Troost-Ekong viert een van de treffers. Ⓒ ANP/HH

De Nigerianen waren het toernooi begonnen met een nipte zege op Egypte (1-0), dat zich zaterdagavond herstelde met een kleine zege op Guinee-Bissau: 1-0. Mo Salah maakte in de 69e minuut het enige doelpunt. De Liverpool-speler schoot raak met een volley met links, na een goede voorzet van Amr El Soleya.

Egypte heeft nu 3 punten en treft woensdag in de laatste groepswedstrijd Sudan. Egypte won het toernooi in 2006, 2008 en 2010. Vijf jaar geleden verloor de Egyptische ploeg in de finale van Kameroen.

Ghanees Tetteh voor drie duels geschorst op Afrika Cup

De Ghanese international Benjamin Tetteh is voor drie wedstrijden geschorst op de Afrika Cup. De aanvaller was betrokken bij een opstootje na de wedstrijd tegen Gabon (1-1) op vrijdag en deelde daarbij een klap uit aan een tegenstander. Hij was in blessuretijd ingevallen.

Hoewel Tetteh meteen na het vergrijp de catacomben in vluchtte en de scheidsrechter hem de rode kaart niet meer tonen, kwam zijn uitsluiting wel op het wedstrijdformulier. De rode kaart betekende automatisch twee wedstrijden schorsing, maar de Afrikaanse bond CAF deed er nog een wedstrijd bovenop.

Tetteh voetbalde in het verleden onder meer bij Standard Luik en Sparta Praag. Dit seizoen komt hij uit voor de Turkse club Yeni Malatyaspor.