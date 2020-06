AZ blijft zonder afmelding weg bij vergadering betaald voetbal

„AZ had ook geen machtiging afgegeven”, liet directeur betaald voetbal Eric Gudde na afloop weten. TOP Oss en MVV ontbraken eveneens met een vertegenwoordiger in Zeist, maar hadden wel een machtiging verstrekt.

„Waarom AZ er niet was? Ik heb geen idee. Dat zou je aan AZ moeten vragen”, reageerde Gudde.

Weinig hoop

AZ ging na het stopzetten van het seizoen vanwege de coronacrisis niet akkoord met de wijze waarop de KNVB de Europese tickets had verdeeld. De Alkmaarse club had met koploper Ajax evenveel punten, maar een minder doelsaldo. AZ wist in de afgebroken competitie wel twee keer van de Amsterdamse ploeg te winnen

Ajax kreeg het beste ticket voor de Champions League en kan daardoor mogelijk weer aan de lucratieve groepsfase deelnemen. AZ moet als nummer 2 deelnemen aan de tweede voorronde van de Champions League.

De KNVB wuifde eerder al het protest van AZ resoluut weg. De Alkmaarse club schakelde daarop de UEFA in. Een woordvoerder van de Europese voetbalbond liet woensdag weten dat het bestuur zich voor de deadline van 3 augustus nog een keer over de zaak zal buigen. Hij kon AZ echter weinig hoop meer bieden. De Alkmaarse directie heeft het besluit om naar de UEFA te stappen tot nu toe niet willen toelichten.