Gudde: ’Waarom AZ er niet was? Ik heb geen idee’

ZEIST - AZ was donderdag bij de algemene vergadering betaald voetbal in Zeist de grote afwezige. Aanvankelijk liet de KNVB bij monde van directeur Eric Gudde weten dat de Alkmaarse club zich niet had afgemeld en evenmin een machtiging had afgegeven. Uren later corrigeerde een woordvoerder van de KNVB de gang van zaken.