FIFA steunt pleidooi Sarina Wiegman, nu het IOC nog

„Wij hebben ons best gedaan, maar het is niet aan ons”, zegt Wiegman, die er voorlopig van uitgaat dat ze een selectie moet samenstellen van achttien speelsters plus vier reserves. De bondscoach hoopt dat die vier reserves, die alleen mee zouden mogen naar Japan om te trainen en in principe niet om wedstrijden te spelen, onderdeel van haar selectie mogen worden.

De ploeg van Wiegman oefent vanavond in Enschede tegen Noorwegen (aftrap 18.00 uur). Het betekent voor de voetbalsters een terugkeer naar de plek waar ze in 2017 de Europese titel veroverden. „We hebben mooie wedstrijden gespeeld in Enschede”, zei Wiegman over de halve finale tegen Engeland (3-0) en de EK-finale tegen Denemarken (4-2). „Mooi dat we eindelijk weer voor supporters mogen spelen, daar verheugen we ons enorm op.”

Maandagmiddag waren er 2700 kaarten verkocht voor het duel in de Grolsch Veste, waar maximaal 7500 mensen naar binnen mogen. Bezoekers moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus.

Vivianne Miedema en Lieke Martens keren tegen de Noorse vrouwen terug in de Nederlandse ploeg. De twee aanvalsters deden donderdag niet mee in het verloren (vriendschappelijke) treffen met Italië: 1-0. Spits Miedema (Arsenal) was toen niet helemaal fit, linksbuiten Martens (FC Barcelona) kreeg rust en bleef op de bank.