Liverpool wijst Saoedisch bod van 175 miljoen euro af op Mohamed Salah

De Engelse club blijft erbij dat Salah niet te koop is en dat is wat hen betreft definitief. Salah, die in 2017 van het Italiaanse AS Roma naar Liverpool kwam, verlengde vorig jaar zijn contract bij The Reds tot medio 2025.

Begin deze maand liet zijn makelaar Ramy Abbas Issa via X, het voormalige Twitter, al doorschemeren dat van een zomers vertrek geen sprake zou zijn. „Als we hadden overwogen om Liverpool dit jaar te verlaten, dan hadden we zijn contract vorige zomer niet verlengd. Mohamed blijft speler van Liverpool”, schreef hij toen.

Al-Ittihad deed eerder ook al zaken met The Reds, door het binnenhalen van Fabinho. Voor de Braziliaans international betaalde de club uit havenstad Jeddah naar verluidt ruim 46 miljoen euro.