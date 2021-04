Tadej Pogacar klopt Julian Alaphilippe en wint Luik-Bastenaken-Luik

Er reden al vroeg zeven man weg met daarbij de Nederlander Mathijs Paasschens. Hij werd vergezeld door Laurens Huys, Lorenzo Rota, Loïc Vliegen, Tomasz Marczynski, Sergey Chernetskiy en Aaron Van Poucke. Het peloton had geen zin om te achtervolgen, waardoor de zeven na 24 kilometer al ruim tien minuten voorsprong hadden.

Op 85 kilometer van de streep werd de finale in het peloton geopend. Luis Leon Sanchez trok met zijn ploeggenoot Omar Fraile door, maar ver weg raakten ze niet. Zo’n 25 kilometer later werd de finale dan echt geopend met een eerste groepje van drie man dat wel wat voorsprong bijeen reed. Harm Vanhoucke, Mark Donovan en Mark Padun kwamen alleen nooit helemaal vooraan in de koers en werden weer opgeslokt, nadat de ploeg van INEOS Grenediers het peloton uiteentrok op de Redoute.

Er bleef een klein groepje over, waarbij Julian Alaphilippe ontbrak. Het ontbrak echter ook aan samenwerking, waardoor de wereldkampioen teruggebracht kon worden. Het leek een voorbode, want even later kon hij weer niet mee, toen er doorgetrokken werd. Uit dat groepje reed Richard Carapaz weg. Doordat daarachter alles weer samenkwam, was zijn voorsprong aan de voet van de laatste beklimming de Roche aux Faucons niet heel groot.

Davide Formolo trok op die klim hard door. Dit keer was Primoz Roglic het grootste slachtoffer. Tadej Pogacar, Alaphilippe, de jarige Alejandro Valverde, David Gaudu en Michael Woods bleven over. Vooral die laatste maakte grote indruk op de steile stroken. Ondertussen was er van de tot dan toe zeer dominante ploeg van INEOS niets meer te zien.

De vijf werkten goed samen en mochten het in de straten van Luik samen uitmaken. Op anderhalve kilometer probeerde Woods aan te vallen, maar die aanval werd in de kiem gesmoord. Uiteindelijk klopte Pogacar Alaphilippe in een millimeter sprint.