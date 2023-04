Ontketend Sparta maakt gehakt van Heerenveen

Vlak voor rust kwam Sparta op voorsprong, bij een van de eerste aardige aanvallen van het duel. Mica Pinto schoot op zeer fraaie wijze raak, na te zijn aangespeeld door Koki Saito. De Japanner had zelf even eerder ook al een mogelijkheid gehad, maar kopte daarbij over het doel van Xavier Mous.

Vlak na de hervatting vergrootte Sparta de voorsprong. Younes Namli zorgde voor de 2-0 met een schot van afstand, dat onderweg nog van richting werd veranderd door verdediger Pawel Bochniewicz.

Shurandy Sambo zorgt voor de 3-0. Ⓒ Pro Shots

Na een klein Heerenveens offensief, met een kopkans voor Bochniewicz, ging het feest voor de Rotterdammers verder. Shurandy Sambo kreeg de bal aanvankelijk wat moeizaam onder controle, maar knalde vervolgens onberispelijk raak (3-0). Het was zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Vervolgens maakte Vito van Crooij er 4-0 van, na een actie van kappen en draaien voor het Friese doel.

Trainer Maurice Steijn was vanwege ziekte afwezig bij Sparta. Jeroen Rijsdijk en Nourdin Boukhari vervingen hem. Vanwege een blessure ontbreekt international Andries Noppert nog steeds in het doel bij Heerenveen.