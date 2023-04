Sinner is Alcaraz de baas in halve finale Miami, Rybakina wél op schema Sunshine Double

De ietwat verrassende nederlaag voor Alcaraz betekent dat hij de Sunshine Double, winst in de hoog aangeschreven toernooien van Indian Wells en Miami, kan vergeten.

Sinner treft zondag in de finale de Rus Daniil Medvedev, die in de andere halve finale afrekende met zijn landgenoot Karen Chatsjanov.

Bekijk ook: Medvedev maakt topdag compleet en treedt in voetsporen Federer

Het was een partij waarin beide spelers heel wat breakpoints kregen. Sinner wist liefst zes keer een servicegame van Alcaraz af te pakken, in elke van de drie gespeelde sets twee keer.

Alcaraz kon aanvankelijk de Italiaan redelijk goed van zich afhouden en hij won de eerste set na een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld kreeg het steeds moeilijker. In de tweede set moest hij uiteindelijk buigen na weer een break van Sinner. De Italiaan maakte een einde aan een reeks van 21 ongeslagen sets van Alcaraz.

De 19-jarige Spanjaard oogde in het derde bedrijf vermoeid en incasseerde weer twee breaks, waarna Sinner triomfantelijk zijn vuisten in de lucht kon steken.

Kvitova klopt Cirstea

Petra Kvitova heeft de finale van het tennistoernooi van Miami bereikt. De tweevoudig winnares van Wimbledon rekende in de halve eindstrijd af met de Roemeense Sorana Cirstea: 7-5 6-4.

Cirstea was in de kwartfinale nog te sterk voor Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland (6-4 6-4), begin dit jaar de winnares van de Australian Open. Kvitova stuit in de finale op Wimbledonkampioene Elena Rybakina. De Kazachse versloeg in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets: 7-6 (3) 6-4. Zij mag zodoende nog wel dromen van de Sunshine Double.