Oranje niet compleet op training

Zeven speelsters bleven achter in het spelershotel in Lyon. De overige basiskrachten werkten vrijdag een lichte hersteltraining af onder de brandende zon.

Van de speelsters die woensdag in actie kwamen in de halve finale tegen Zweden, die 120 minuten duurde en in de verlenging werd beslist door een doelpunt van Jackie Groenen, lieten Lineth Beerensteyn, Jill Roord, Groenen, Dominique Bloodworth, Daniëlle van de Donk en Desiree van Lunteren zich samen met de reserves zien op het veld in Oullins. Van Lunteren hield het alleen bij wat fietsen op de hometrainer, de rest ging ook met de bal aan de slag.

Shanice van de Sanden, Lieke Martens, Merel van Dongen, Stefanie van der Gragt, Sari van Veenendaal, Sherida Spitse en Vivianne Miedema sloegen de training over. Zij herstelden in het hotel van de inspanningen. Martens bleef tegen Zweden na rust achter in de kleedkamer. Ze werd afgelost door Roord. De linksbuiten had te veel last van een teen om door te kunnen spelen. Het is twijfelachtig of ze zondag tegen de Verenigde Staten kan meedoen.

Oranje traint zaterdag voor de laatste keer op Franse bodem. Bondscoach Sarina Wiegman geeft dan ook een persconferentie, in gezelschap van aanvoerster Van Veenendaal en recordinternational Spitse. De finale in het Parc OL begint zondag om 17.00 uur.