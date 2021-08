Kickbokstalent Lina Hooft (15) vecht tegen bizarre aandoening

Het is de zomer van 2017 als Lina’s vader op vakantie vraagt of ze rechtop wil gaan staan voor het maken van een foto. ,,Ik sta rechtop”, is haar reactie. Maar dat blijkt niet het geval.

Bij terugkomst in Nederland komt na ziekenhuisonderzoek naar voren dat de tiener een scoliose heeft, een aandoening gekenmerkt door een zijwaartse kromming van de wervelkolom. In eerste instantie is er slechts een kromming van zestien graden en lijkt het dragen van een brace afdoende, maar in de daaropvolgende jaren gaat het mis.

"Als dat gebeurt, zit ze over tien of vijftien jaar misschien wel in een rolstoel"

Haar rug wordt schever en schever. Zelfs het dragen van een nachtbrace haalt niets uit. Tijdens haar groeispurt groeit haar kromming uit tot een bocht van 65 graden. ,,Daarom is een operatie aan mijn wervelkolom noodzakelijk geworden”, zegt Hooft na afloop van haar kickbokstraining, waaraan ze zo goed en zo kwaad als het gaat heeft meegedaan.

De rug van Lina Hooft groeit steeds schever. Ⓒ Eigen foto

„Het maken van een trapbeweging gaat steeds moeilijker. Ook mijn conditie is in elkaar gezakt doordat mijn longen in het nauw zitten. Door de vergroeiing van mijn rug krijgen die onvoldoende ruimte. Mede daarom draag ik twintig uur per dag een brace. Deze doe ik alleen af als ik ga sporten.”

Kickboksen als redding

Hierna neemt haar vader, Dennis, het woord. ,,Het feit dat ze al vanaf haar zesde aan kickboksen doet, is haar redding. Hierdoor zijn haar spieren erg soepel, maar deelnemen aan wedstrijden kan ze niet meer. Het is zelfs nog maar zeer de vraag of Lina straks vrij kan bewegen, want in Nederland worden ruggenwervels nog vastgezet met pinnen”, zegt haar pa.

"Inzamelingsactie als laatste hoop op een zorgeloze toekomst"

,,Dat is een achterhaalde methode en in het geval van Lina funest, omdat door de vergroeiing haar hele rug moet worden vastgezet. Als dat gebeurt, is haar rug binnen tien jaar versleten en zit ze over tien of vijftien jaar misschien wel in een rolstoel.”

Lina Hooft en haar vader Dennis Hooft. Ⓒ Richard Sijmons

Duitse orthopeed

De hoop van vader en dochter is nu gericht op de Duitse orthopeed Per Trobisch. ,,Hij is zijn tijd ver vooruit. Deze dokter kan op een manier opereren waarbij Lina haar mobiliteit kan terugkrijgen. Helaas wordt de operatie – die zo’n 52.000 euro kost – niet vergoed door Nederlandse zorgverzekeraars, omdat de behandeling vrij nieuw is. Echter, de techniek heeft zich reeds bewezen. Twee Nederlandse meisjes konden na de ingreep, waarbij een soort elastiek wordt geplaatst tussen de rugwervels, binnen een week – zonder brace – weer naar school. Daarom heb ik via het platform Whydonate heeft een inzamelingsactie opgezet. Als laatste hoop op een zorgeloze toekomst.”

Droom

Lina zelf denkt niet te veel aan later. ,,Het is mijn droom om te werken met kinderen en/of ouderen, maar als ik niet kan bukken of tillen is dat onmogelijk”, beseft zij. ,,Verder hoop ik dat ik ver kan komen in het kickboksen, maar daar durf ik op dit moment niet eens van te dromen.

Klik HIER om te doneren.