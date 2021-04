Sportscholen en zwembaden mogelijk half mei weer open

Op dit moment kan iedereen tot en met 26 jaar buiten zonder restricties sporten, al zijn competitiewedstrijden niet toegestaan. Voor mensen van 27 jaar en ouder geldt dat ze in groepen van maximaal vier mogen sporten, met onderling 1,5 meter afstand. Binnen sporten is niet toegestaan.

Onder meer sportscholen en zwembaden kunnen in de loop van mei, op z’n vroegst 11 mei, hun deuren openen als de coronacijfers dat toelaten. Het kabinet kijkt daarbij vooral naar de dagelijkse ziekenhuisopnames. „We kunnen de eerste stap bijna zetten, als we zien dat we over de piek van de derde golf in de ziekenhuizen heen raken”, aldus De Jonge.