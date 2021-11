Patrice Evra wilde Luis Suarez aanvallen op straat

Evra en Suarez raakten in oktober 2011 tijdens de competitiewedstrijd op Anfield Road verwikkeld in een felle woordenwisseling, waarbij Suarez racistische opmerkingen heeft gemaakt. De Engelse voetbalbond FA was toen na diepgravend onderzoek keihard in zijn oordeel: acht wedstrijden schorsing voor de vedette van Liverpool.

„Op een dag liep ik in Manchester en mijn broer zei: ’Hé, daar loopt Luis Suarez.’ Ik was met twee van mijn broers. Ik keek naar hem en ik dacht: ’Dat is het, dit is het moment’”, vertelt Evra. „Hij liep daar, en achter hem zag ik zijn kinderen en zijn vrouw. Ik had zoiets van ’als je hem iets aandoet, kun je dit niet doen in het bijzijn van zijn familie’”, vertelt Evra. „Ik heb er geen spijt van omdat ik denk dat het slecht zou zijn afgelopen. Ik heb die dag niets gedaan.”