’Sprint alleskunner Wout van Aert op Champs-Élysées in bollentrui mee om ritzege?’

„Eén gemist. Nog vier te gaan”, stelde Van Aert donderdag op Instagram, quasi-serieus over zijn kansen in de laatste vier etappes. Hij zei het een tikkeltje gekscherend na zijn 40e plek op de Col du Portet, zo bleek uit de emoji die hij gebruikte. Gezien zijn kwaliteiten is er wel degelijk nog van alles mogelijk.

Terug naar tiende etappe. Van Aert zette in een massasprint koers naar een tweede plaats achter Mark Cavendish, de Britse spurtbom die deze Tour al vier keer raak schoot. Een dag later imponeerde Van Aert op een totaal ander terrein, met een zege in de loodzware bergrit die het peloton tot twee keer toe over de Mont Ventoux voerde.

In theorie kan Van Aert donderdag de bergtrui veroveren. Zijn achterstand op bollenkoning Wout Poels is slechts veertien punten, terwijl op de top van Luz Ardiden nog een karrenvracht aan punten klaarligt.

Op internet wordt al geopperd dat Van Aert zondag op de Champs-Élysées in de bolletjestrui om de dagzege kan meestrijden. Het zou een unicum zijn. Vrijdag wacht het peloton ook nog een sprintrit.

En dan is er nog de tijdrit van zaterdag. Van Aert veroverde vorig jaar zilver op het WK tijdrijden. Eerder deze Tour eindigde hij in de eerste race tegen de klok als vierde. Zijn vorm was toen echter nog niet optimaal, nadat hij in mei werd getroffen door een blindedarmontsteking.

Wout van Aert soleert over de Mont Ventoux naar de ritzege. Ⓒ HH/ANP

Al met al blijft het afwachten hoeveel pijlen Van Aert deze Tour nog kan, wil en/of mag afschieten. Hij heeft al laten doorschemeren dat de podiumplaats van teamgenoot Jonas Vingegaard (momenteel tweede) binnen Jumbo-Visma nu de prioriteit geniet. In de zestiende etappe cijferde hij zich al weg voor zijn Deense ploegmakker door in de slotfase oorlog te maken op een heuveltje.

Anderzijds is het met het oog op de Olympische Spelen in Tokio (24 juli wegwedstrijd, 28 juli tijdrit) een reëel scenario dat Van Aert zich nog eens wil testen. De vraag is echter: hoe vaak?

Lapjestrui

Mocht de lapjestrui, voor de leider in het combinatieklassement nog bestaan, dan had Van Aert zeker kans gemaakt. In zowel het algemeen- (20e), het punten- (8e) en het bergklassement (5e) doet hij goed mee.