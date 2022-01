Journalist mocht Novak Djokovic niets vragen over vaccineren

„De instructies waren heel duidelijk: geen vragen over vaccinatie”, zei Ramella over de ontmoeting met de 20-voudig grandslamkampioen. Volgens Ramella was het onderwerp „erg gevoelig.” Ramella maakte ook bekend dat Djokovic tijdens het interview een verzoek van een aanwezige fotograaf weigerde om zijn mondkapje af te doen.

De journalist zegt pas recent te hebben vernomen dat Djokovic half december positief heeft getest. Zelf testte hij negatief na het interview.

Djokovic bekende woensdag dat het een „beoordelingsfout” was om ondanks zijn besmetting toch mee te werken aan het interview. Hij wilde de journalist niet teleurstellen.

De International Tennis Writers Association (ITWA) betreurt dat de beste tennisser ter wereld de coronaregels niet heeft nageleefd. „Het nieuws dat Djokovic een van onze leden en de rest van de ploeg van L’Équipe niet heeft verteld dat hij positief heeft getest, is zorgwekkend. Wij leven de regels met zorg na en verwachten hetzelfde van de spelers”, stelt de ITWA.

Djokovic, die altijd heeft geweigerd te vertellen of hij gevaccineerd was tegen het coronavirus, krijgt op zijn vroegst donderdag te horen of hij mag deelnemen aan de Australian Open.