Met Szymanski weer Pools international naar De Kuip

Trainer Arne Slot ziet wel wat in de middenvelder die in ruim dertig duels vorig seizoen zes doelpunten en negen assists had. Hij kwam tot op heden vijftien keer uit voor het Poolse nationale team en speelde eerder voor Legia Warschau. De FIFA stelt hem in staat Dinamo Moskou nu te verruilen voor Feyenoord.

Optie tot koop

Feyenoord wil graag een optie tot koop in de huurovereenkomst en daar moest de afgelopen dagen nog over worden onderhandeld. Szymanski is wel al naar Nederland gevlogen voor een medische keuring. Voor coach Slot is hij een welkome aanvulling omdat er nog niet veel zwaargewichten zijn aangetrokken.

Danilo is een enthousiaste spits, maar gaf zelf al bij zijn entree aan dat hij niet verwacht direct eerste spits te worden, van Excelsior is Mats Wieffer gehaald voor de toekomst en de bij AZ opgepikte Mohamed Taabouni is ook een speler die zich eerst nog verder moet ontwikkelen. Alleen Javairo Dilrosun wordt als een directe versterking gezien.

Aursnes

Szymanski kan daar verandering in brengen en is niet gehaald omdat er vanuit Portugal belangstelling is voor Fredrik Aursnes. Feyenoord is met Benfica op dit moment niet in onderhandeling over een verkoop van de Noorse international, die belangrijk is voor het middenveld van Feyenoord.

Aursnes zou recent wel een aanbod hebben afgeslagen om zijn contract met twee seizoenen te verlengen. Van een deal met Benfica is echter nog geen sprake.

Feyenoord heeft in het verleden hoofdzakelijk goede ervaringen gehad met Poolse spelers. Tomasz Rzsasa hielp mee om de UEFA Cup te winnen in 2002, vader en zoon Smolarek hadden allebei goede jaren in De Kuip en doelman Jerzy Dudek was zelfs een absolute held voor het Legioen van Feyenoord.

Santiago Gimenez Ⓒ ANP/HH

Santiago Giménez

Feyenoord doet in Mexico tegelijkertijd pogingen de Mexicaanse spits Santiago Giménez aan te trekken. De 21-jarige aanvaller van Cruz Azul is een groot talent in zijn land en is niet voor een paar miljoen op te halen. Feyenoord heeft volgens Mexicaanse media al drie miljoen euro geboden, maar kan nog geen akkoord sluiten met de leiding van Cruz Azul. De Mexicanen zouden in de toekomst een flink doorverkooppercentage willen hebben of een deel van de transferrechten willen houden. De speler zelf is enthousiast om naar Europa te komen.