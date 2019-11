Grieperige Van Gerwen blijft bij de les

„Het darts ging goed. Alleen heb ik een beetje de griep, ik voel me niet heel goed. Daarom is het des te belangrijker dat ik hier win”, reageerde Van Gerwen na afloop. De 30-jarige Vlijmenaar gooide over zeven legs nog altijd een gemiddelde van 97,89. Hij werd daarbij absoluut niet uitgedaagd door zijn tegenstander uit de BDO. Williams kwam net boven de 83 punten uit.

„Ik heb het goed gedaan en weinig fouten gemaakt”, vervolgde Van Gerwen tegenover Live Darts. Adria Lewis is zondag de volgende tegenstander. De tweevoudig wereldkampioen, inmiddels afgezakt naar een 15e plek op de zogenoemde Order of Merit, won zijn eerste poulewedstrijd met 5-2 van Ross Smith. „Het maakt mij niet uit tegen wie ik speel. Je moet het wedstrijd na wedstrijd bekijken. Eerst ga ik snel naar bed en hopelijk voel ik me daarna iets beter.”

Danny Noppert kende een valse start. De Fries, die vorige week nog verrassend de finale van de World Series of Darts Finals haalde, ging met 4-5 in legs onderuit tegen Ryan Harrington. De Nederlandse BDO-spelers Richard Veenstra en Wesley Harms moesten hun meerdere erkennen in de PDC-toppers Daryl Gurney en James Wade.

Lisa Ashton (r) feliciteert Rob Cross met de overwinning. Ⓒ PDC

Het toernooi in Wolverhampton is met spelers van zowel de bonden PDC en BDO én met twee vrouwelijke deelnemers een vreemde eend in de bijt op het circuit. Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts in 2015, 2016 en 2017 op zijn naam. Overigens konden de twee vrouwen zaterdagavond nog niet stunten. Lisa Ashton verloor met 2-5 van ex-wereldkampioen Rob Cross en Mikuru Suzuki werd met 3-5 verslagen door Gerwyn Price.

Uitslagen groepsfase Grand Slam of Darts

Groep A

Michael van Gerwen - Jim Williams 5-2

Adrian Lewis - Ross Smith 5-2

Groep B

Ian White - Steve Lennon 5-2

James Wade - Wesley Harms 5-2

Groep C

Gerwyn Price - Mikuru Suzuki 5-3

Robert Thornton - Dimitri Van den Bergh 5-4

Groep D

William O'Connor - Darren Webster 5-3

Gary Anderson - Dave Parletti 5-1

Groep E

Dave Chisnall - Jamie Hughes 5-3

Rob Cross - Lisa Ashton 5-2

Groep F

Ryan Harrington - Danny Noppert 5-4

Peter Wright - Wayne Warren 5-2

Groep G

Gabriel Clemens - Brendan Dolan 5-1

Daryl Gurney - Richard Veenstra 5-0

Groep H

Nathan Aspinall - Martin Schindler 5-0

Michael Smith - Glen Durrant 5-3