Van der Vaart: ’Het ziet er goed uit bij Memphis’

Van der Vaart is een van de oud-internationals die de loting voor de tweede editie van de Nations League verzorgt.

„Ik snap al die berichten wel. Maar als speler ben je maar met één ding bezig: je wilt het EK spelen. Daar heb je altijd voor gevoetbald”, aldus Van der Vaart. „Het heeft geen zin om op dit niveau op halve kracht mee te doen. Maar als je ziet wat hij allemaal al doet. Dat ziet er goed uit. Laten we het hopen met z’n allen. Je moet hopen dat Oranje verder komt en dat hij in zo’n toernooi kan groeien.”

Belangrijkste pion

Het is volgens Van der Vaart cruciaal of Depay er in juni wel of niet bij is. „Nederland heeft genoeg kwaliteit, maar voorin is het wel wat dun, vind ik. Hij is wel onze belangrijkste pion daar natuurlijk”, aldus de oud-Ajacied, die er geen voorstander van is om zonder Depay over te schakelen naar een systeem met twee spitsen. „Ik ben niet zo van de systemen. Maar als je met twee aanvallers wilt spelen, zou ik niet weten met wie. Wil je dan Ryan Babel opstellen? Het is heel moeilijk, maar gelukkig hebben we daar een bondscoach voor. Wij kunnen er over praten en hij moet het doen.”

Van der Vaart ziet België, Duitsland en Frankrijk als grootste kanshebbers op de EK-titel. „Al laat België het ook vaak afweten op het laatste moment. Duitsland hebben we de laatste tijd een paar keer verslagen, maar we weten volgens mij nog steeds niet hoe. Zij hadden wel fases dat ik ze echt heel goed vond. Als dat allemaal samenkomt, hebben ze altijd een kans.”

Het is volgens de huidige analist van NOS en Ziggo Sport goed dat de Nations League dit jaar een vervolg krijgt. „Ik had eerst ook mijn twijfels, maar nu vind ik het helemaal top. Je speelt toch voor een prijs. In oefenwedstrijden wordt eindeloos doorgewisseld en weet je vooraf al dat je maximaal een helft speelt of misschien zelfs helemaal niet. Nu speel je vaak met je sterkste elftal. Het leeft ook meer bij de mensen in de stadions.”