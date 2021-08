Premium Het beste van De Telegraaf

’Ajax betaalt erg veel voor Mohamed Daramy’

Door Mike Verweij & Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ole Tobiasen, Flemming Povlsen en Mart Lieder laten hun licht schijnen over de nieuwste aanvallende versterking van Ajax: de Deen Mohamed Daramy. Ⓒ Foto Getty Images

AMSTERDAM - Ajax joeg deze zomer lange tijd op Kamaldeen Sulemana en flirtte ook nog even met Steven Bergwijn, maar de keuze voor de gewenste aanvallende versterking is uiteindelijk gevallen op Mohamed Daramy van FC Kopenhagen. Wie is deze 19-jarige Deense jeugdinternational met roots in Sierra Leone, voor wie Ajax 13 miljoen euro neertelt?