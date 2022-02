David Dekker moet Ronde van Valencia verlaten na val: ’Flinke klap gemaakt’

„Het was nogal steil, dus voordat ik weer boven was, was iedereen al voorbij”, aldus Dekker, de zoon van oud-renner Erik Dekker. „Mijn wiel was kapot en ik was wat ’dizzy’ op dat moment. Daarom ben ik in de ambulance gestapt. Het gaat nu wel oké. Lichamelijk heb ik wel een flinke klap gemaakt. Mijn linkerbil is echt heel dik en ik heb schaafwonden op mijn schouder door de takken. Ik had vrijdag sowieso niet kunnen koersen.”

Volgens zijn ploeg waren na de val van Dekker de kansen op de etappeoverwinning verkeken. Landgenoot Fabio Jakobsen won de etappe na een sprint. Remco Evenepoel, net als Jakobsen van de Belgische ploeg Quick Step-Alpha, leidt het klassement in de koers. Die duurt nog tot zondag.