Nederlandse handbalvrouwen grijpen EK-ticket na spannend gevecht

In een volgepakt Topsportcentrum in Rotterdam was de opdracht voor de equipe van de nieuwe bondscoach Per Johansson duidelijk. Minimaal een gelijkspel was nodig om zaterdagmiddag al zeker te zijn van een ticket voor het EK van komend november in Noord-Macedonië, Montenegro en Slovenië.

Afgelopen donderdag speelde Oranje ook al tegen het Duitsland van de Nederlandse bondscoach Henk Groener. Vooral in de tweede helft maakte Oranje toen een uitstekende indruk en werd een 10-12 achterstand omgebogen in een klinkende 31-25 overwinning.

Aangemoedigd door 2.000 Nederlandse fans, in slechts een kwartier waren alle beschikbare tickets verkocht, begon Nederland met Yara ten Holte in de goal. Net als donderdag moest Oranje ook nu weer bij rust een achterstand zien weg te poetsen: 15-17.

Het spel van Nederland was na rust, net als in het eerste bedrijf, bij vlagen ronduit slordig. Hoewel Oranje de stand na de thee wel even wist gelijk te trekken, pakten de Duitsers daarna weer een marge van drie goals. Met nog een paar minuten op de klok ging het publiek nog eens vol achter hun landgenoten staan en met die steun zette Oranje alles op alles om er een sterk slotoffensief uit te persen.

Het enthousiaste publiek gaf Oranje vleugels. Hoewel Nederland de hele wedstrijd nog geen enkele keer op voorsprong stond, werd in de laatste minuut de zwaarbevochten overwinning uit het vuur gesleept: 30-29. Een knappe prestatie van de vrouwen van Johansson.