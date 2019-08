Van de Beek over toekomst: ’Ik wil ook wel duidelijkheid’

Als het aan de supporters van Ajax ligt, dan zet Van de Beek liever vandaag dan morgen zijn handtekening onder een verbeterde aanbieding. „Donny nog een jaar, nog een jaar, Donny nog een jaar”, schalde het zaterdagavond tijdens het gewonnen thuisduel met FC Emmen (5-0) weer door de Johan Cruijff ArenA.

Meezingen in kleedkamer

„Natuurlijk hoor je dat”, reageert Van de Beek op de smeekbede. „Ik vind het ook heel mooi, het is beter dan dat ze zingen: Donny rot maar op, rot maar op.” Niet alleen de supporters van Ajax zingen het lied uit volle borst. „Zelfs de Zuid-Amerikanen in onze selectie kennen de tekst”, vertelt de international uit Nijkerkerveen. „Die zingen mee in de kleedkamer. En Tadic wilde na afloop van de wedstrijd ook dat ik ging meezingen. Zie nu wel dat je ook moet blijven, zei hij.”

De 22-jarige Van de Beek speelt met alle liefde nog een jaar voor Ajax. Maar tegen een club als Real Madrid zegt ook hij waarschijnlijk geen nee. Grote vraag is hoe graag Real Madrid de middenvelder wil hebben. De grootmacht gooide al zo’n 300 miljoen euro stuk op de transfermarkt en als we de verhalen mogen geloven dan kan ook Neymar nog een lucratief contract tekenen bij de grote concurrent van zijn vorige club FC Barcelona.

Donny van de Beek bejubelt zijn treffer tegen FC Emmen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Scoren

Van de Beek zegt het niet te weten. „Maar niet alles wat je leest is waar, dat weet ik wel”, stelt hij. „Natuurlijk is het goed voor Ajax dat spelers als Ziyech, Tadic, Onana, Tagliafico Neres en Mazraoui hun contract al wel hebben verlengd. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet aan mijn toekomst denk, maar ik ben blij dat ik me op het veld voor alles kan afsluiten. Vorige week scoorde ik tegen Vitesse en nu weer tegen Emmen. Hopelijk kan ik dinsdag tegen PAOK weer belangrijk zijn.”

Bekijk ook: Ten Hag wil Veltman niet kwijt

Bekijk ook: Mazraoui onzeker voor PAOK

Bekijk ook: Ajax ruim langs Emmen